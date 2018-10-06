السيسي يهنئ مصر بذكرى حرب 1973: انتصار عظيم لجيشنا

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تهنئة لشعب مصر بمناسبة الذكرى الـ45 لبدء حرب أكتوبر 1973، معتبرا إياها انتصارا عظيما لجيش بلاده على إسرائيل.

وقال السيسي، في تغريدة نشرها اليوم السبت على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "في يوم استرداد الكرامة والسيادة على بقعة غالية من تراب الوطن، وعزيزة على قلب كل مصري. نحتفل بانتصار الجيش المصري العظيم".

وأضاف السيسي: "كل عام وكل مصري فخور بجيشه، مؤمنا بوطنه، متمسكا بكل ذرة من أرضه، رافعا اسم بلده عاليا بين الأنام".

في يوم استرداد الكرامة والسيادة على بقعةٍ غاليةٍ من تراب الوطن، وعزيزةٍ على قلب كل مصري.

نحتفل بانتصار الجيش المصري العظيم.



كل عامٍ وكل مصري فخور بجيشه، مؤمناً بوطنه، متمسّكاً بكل ذرة من أرضه، رافعاً اسم بلده عالياً بين الأنام. pic.twitter.com/zVDI3Bydem — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) 6 октября 2018 г.

واستمرت حرب 1973 بين مصر وسوريا والمدعومتين من العراق والأردن من جهة وإسرائيل من جهة أخرى من 6 إلى 24 أكتوبر من العام ذاته، وعلى الرغم من أن الأعمال القتالية، التي كبدت كلا الطرفين خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد، لم تسفر عن تغييرات ملموسة على الأرض، إلا أن الانتصارات المحققة من قبل الجيوش العربية في بداية النزاع أدت إلى تداعيات سياسية كبيرة داخليا وإقليميا ودوليا.

المصدر: RT