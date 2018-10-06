محمد بن سلمان يتوقع اختفاء روسيا والصين من سوق النفط العالمية

توقع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان آل سعود، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، أن ينخفض في المستقبل عدد البلدان المنتجة للنفط وأن تختفي دول كثيرة من السوق العالمية للذهب الأسود.

إقرأ المزيد

وقال ابن سلمان في المقابلة التي أجرتها معه الوكالة ونشرتها أمس الجمعة: "يعتقد البعض أنه بعد عام 2030 سينخفض ​​الطلب على النفط. ولكن وفقا لحساباتنا، فإن العديد من منتجي النفط سوف يختفون من السوق أيضا".

وتوقع ولي العهد السعودي رحيل الصين وروسيا عن سوق النفط العالمية.

وأوضح محمد بن سلمان قائلا: "على سبيل المثال، نعتقد أنه في غضون خمس سنوات ستخفض الصين إنتاجها من النفط بشكل كبير، هذا إذا لم تختف من السوق كليا. وسوف يتوالى الآخرون في الاختفاء من السوق كل يوم كدول منتجة للنفط. وبعد 19 عامًا، سينخفض ​​الإنتاج في روسيا من 10 ملايين برميل بشكل كبير أو سيتوقف تمامًا" حسب قول ولي العهد السعودي.

وأعرب ابن سلمان في الوقت ذاته عن اعتقاده بأنه : "بحلول عام 2030، سيزيد الطلب على النفط سنويا ما بين 1 و 1.5%".

أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فلا يوجد أي خطر يداهمها في هذا المجال لأن نفطها مدرار، على حد قول الأمير. ووفقا له، في المستقبل سوف تضطر لبيع النفط بكميات أكثر من الآن.

المصدر: نوفوستي