ولي العهد السعودي: المملكة موجودة قبل الولايات المتحدة بـ30 عاما 

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن المملكة كانت موجودة قبل الولايات المتحدة الأمريكية بـ30 عاما.

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وأضاف بن سلمان في حوار مع وكالة "بلومبرغ" ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن السعودية لن تستطيع البقاء لأسبوعين دون أمريكا: "السعودية كانت موجودة قبل الولايات المتحدة الأمريكية إنها موجودة منذ عام 1744، أعتقد قبل أكثر من 30 عاما من وجود الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع: "في تقديري وأعتذر إذا أساء أحد فهم ذلك، أن الرئيس أوباما خلال فترة رئاسته التي دامت 8 أعوام قد عمل ضد أغلب أجندتنا ليس فقط في السعودية، وإنما في الشرق الأوسط".

وأشار بن سلمان إلى أنه: "على الرغم من أن الولايات المتحدة عملت ضد أجندتنا، إلا أننا كنا قادرين على حماية مصالحنا. وقد كانت النتيجة النهائية هي أننا نجحنا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل قيادة أوباما قد فشلت، على سبيل المثال لا الحصر".

ونوه إلى أن "السعودية تحتاج إلى ما يقارب ألفي عام لكي تواجه بعض المخاطر. لذلك أعتقد بأن ذلك غير دقيق".

المصدر: بلومبرغ