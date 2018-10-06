 
مباشر

كاميرا توثق هجوم كلاب ضالة على طفل غربي السعودية

أخبار العالم العربي

كاميرا توثق هجوم كلاب ضالة على طفل غربي السعودية
youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kvzs

وثقت كاميرا مراقبة تعرض طفل يبلغ من العمر 6 سنوات لهجوم كلاب ضالة أثناء عودته من المدرسة، بمحافظة صامطة غربي المملكة السعودية.

ويظهر الفيديو هجوم مجموعة كبيرة من الكلاب على الطفل بالقرب من منزل والده. 

ونقلت صحيفة "سبق" عن والد الطفل، أن ابنه الذي يدرس في الصف الأول الابتدائي، هاجمته الكلاب أثناء عودته من المدرسة سيرا على الأقدام، نظرا لعدم توفر النقل المدرسي، مناشدا السلطات التدخل للقضاء على الكلاب، التي باتت تشكل خطرا على السكان.

المصدر: سبق

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روبن هود إيطاليا.. مدير بنك يسرق من الأغنياء لإعطاء الفقراء