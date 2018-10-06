كاميرا توثق هجوم كلاب ضالة على طفل غربي السعودية

وثقت كاميرا مراقبة تعرض طفل يبلغ من العمر 6 سنوات لهجوم كلاب ضالة أثناء عودته من المدرسة، بمحافظة صامطة غربي المملكة السعودية.

ويظهر الفيديو هجوم مجموعة كبيرة من الكلاب على الطفل بالقرب من منزل والده.

نجا منها بعد أن قاومها.. ووالده يطالب بتدخل البلدية لحماية الأهالي.. #كلاب_ضالة_تهاجم_طفلاً بالأول الابتدائي أثناء عودته للمنزل.



https://t.co/C9SzixudZhpic.twitter.com/Wmml8fDYu1 — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) ٦ أكتوبر ٢٠١٨

ونقلت صحيفة "سبق" عن والد الطفل، أن ابنه الذي يدرس في الصف الأول الابتدائي، هاجمته الكلاب أثناء عودته من المدرسة سيرا على الأقدام، نظرا لعدم توفر النقل المدرسي، مناشدا السلطات التدخل للقضاء على الكلاب، التي باتت تشكل خطرا على السكان.

المصدر: سبق