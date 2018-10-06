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السعودية.. اختناق 15 امرأة في حريق بقاعة أفراح

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السعودية.. اختناق 15 امرأة في حريق بقاعة أفراح
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تسبب حريق نشب في غرفة داخل قاعة أفراح في مدينة تبوك شمالي السعودية، أمس الجمعة، في اختناق 15 امرأة وطفل.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، إن الحريق تسبب في اختناق بسيط لـ 15 شخصا بينهم 10 حالات عولجت في عين المكان، فيما تم نقل 5 أشخاص إلى المستشفى لإسعافهم.

وأضافت المديرية أن النتائج الأولية تشير إلى أن حريق قاعة الأفراح سببه خلل كهربائي.

المصدر: وكالات

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