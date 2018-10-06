محمد بن سلمان يحدد متى ستنتهي الحرب في اليمن

حدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان متى ستنتهي الحرب في اليمن، خلال تصريحات أدلى بها لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

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وقال بن سلمان: "نأمل في أن ينتهي ذلك في أقرب وقت ممكن. نحن لا نريد ذلك على حدودنا. ولكننا بالطبع لا نريد أن يكون لدينا حزب الله جديد في شبه الجزيرة العربية".

وأضاف: "هذا خط أحمر ليس بالنسبة للسعودية فحسب، وإنما للعالم أجمع. لا أحد يريد وجود حزب الله في مضيق يمر من خلاله حوالي 15% من التجارة العالمية".

وشدد بن سلمان على أن بلاده "ستواصل الضغط عليهم. نحن نأمل بأن يكونوا مستعدين للتفاوض والتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن".

واعترف الأمير خلال اللقاء بارتكاب السعودية والتحالف أخطاء في اليمن. وقال: "تحدث الأخطاء في كل الحروب، لكن أي أخطاء تحدث تكون بمثابة أشياء مؤلمة، وسنحاول حلها وتجاوزها في أقرب وقت ممكن".

أما عن تأثير الحرب في اليمن على علاقات السعودية مع حلفائها، وخاصة بريطانيا، فقال بن سلمان، إن المملكة لا تخاطر بعلاقاتها مع حلفائها.

وتابع: "لا نخاطر بعلاقاتنا، لكنها مسألة أمن قومي، نأمل أن يفهموا ذلك، ونحن نحاول إقناعهم بذلك، نعتقد أنهم يفهمون المخاطر في هذا المجال، لكن إذا كان هذا سيخلق المشاكل فليكن، لا يمكننا المخاطرة بأمننا القومي من أجل العلاقات مع الدول الأخرى".

المصدر: بلومبرغ