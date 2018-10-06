ضاحي خلفان يعلق على صورة لولي العهد السعودي

علق قائد شرطة دبي السابق، الفريق ضاحي خلفان، على صورة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أثناء إجرائه مقابلة مع جمع من الصحفيين الأجانب.

وقال خلفان في تغريدة على موقعه في "تويتر"، إن الصحفيين لم يكن هدفهم من المقابلة طرح أسئلة، والحصول على أجوبة، بقدر ما كان هدفهم تحليل شخصية ولي العهد.

هذا الجمع من الأجانب في مقابلة سموه آتون في اعتقادي لتحليل شخصيته...نقول لهم شخصيته ..واثق الخطوة يمشي ملكا.

حضوره المقابلة بدون شماغ دليل على البساطة وعدم التكلف والتعامل بروح العصر. pic.twitter.com/37H4wnpjiC — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٦ أكتوبر ٢٠١٨

ورأى قائد شرطة دبي السابق في إجراء الأمير محمد بن سلمان المقابلة بدون شماغ، هو "دليل على البساطة والتعامل بروح العصر".

وأجرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية حوارا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تطرق فيه للعديد من المسائل والمواضيع.

المصدر: تويتر