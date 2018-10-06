 
مباشر

ضاحي خلفان يعلق على صورة لولي العهد السعودي

أخبار العالم العربي

ضاحي خلفان يعلق على صورة لولي العهد السعودي
AFP
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kvz7

علق قائد شرطة دبي السابق، الفريق ضاحي خلفان، على صورة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أثناء إجرائه مقابلة مع جمع من الصحفيين الأجانب.

وقال خلفان في تغريدة على موقعه في "تويتر"، إن الصحفيين لم يكن هدفهم من المقابلة طرح أسئلة، والحصول على أجوبة، بقدر ما كان هدفهم تحليل شخصية ولي العهد.

ورأى قائد شرطة دبي السابق في إجراء الأمير محمد بن سلمان المقابلة بدون شماغ، هو "دليل على البساطة والتعامل بروح العصر".

وأجرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية حوارا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تطرق فيه للعديد من المسائل والمواضيع.

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الكوكايين يملأ مياه الصرف الصحي في 56 مدينة أوروبية!