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العراق.. عصابة تروج أدوية سرطان منتهية الصلاحية

أخبار العالم العربي

العراق.. عصابة تروج أدوية سرطان منتهية الصلاحية
Globallookpress
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ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على عصابة تبيع أدوية الأمراض السرطانية منتهية الصلاحية في العاصمة بغداد.

وقال بيان لمركز الإعلام الأمني "ألقي القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين يقومون ببيع أدوية الأمراض السرطانية منتهية الصلاحية المتسربة الى داخل العراق وغير الخاضعة للفحص".

وأضاف أن "هذه العصابة تقوم بوضع علامات بطريقة فنية وبأجهزة خاصة لإخفاء عملية المسح داخل شركة وهمية وسط العاصمة بغداد"، مبيناً أنه "باعترافات أحد المتهمين المقبوض عليهم، تم الانتقال إلى منزله شرقي العاصمة، والعثور على كميات كبيرة من أدوية الأمراض السرطانية منتهية الصلاحية".

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