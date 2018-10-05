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اليمن.. اغتيال قيادي في حزب الإصلاح بمحافظة الضالع

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اليمن.. اغتيال قيادي في حزب الإصلاح بمحافظة الضالع
Reuters NASSER AWAD
عدن، أرشيف
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قالت مصادر محلية في محافظة الضالع جنوبي اليمن إن مسلحين مجهولين اغتالوا زكي السقلدي القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح بالمحافظة.

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و أفادت المصادر بأن مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية أطلقوا الرصاص على القيادي في حزب الإصلاح وسط مدينة الشعيب، وهو في سيارته الشخصية وأردوه قتيلا على الفور.

فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة عقب ارتكابهم الجريمة.

وحاول مواطنون إسعاف السقلدي إلى أقرب مستشفى من موقع الحادثة، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وعادت مؤخرا الاغتيالات والتصفيات بحق قيادات في حزب الإصلاح في المحافظات الجنوبية أبرزها عدن.

المصدر: وكالات

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