ما هي خطة "المآذن العالية" الهجومية المصرية ضد إسرائيل؟

نفذت مصر بعد النكسة في عام 1967، واستعدادا لحرب أكتوبر 1973 العديد من الخطط الهجومية، وتعد خطة "المآذن العالية" أبرز هذه الخطط.

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أعدت هذه الخطة العسكرية رئاسة أركان حرب القوات المسلحة المصرية في أغسطس 1971 برئاسة الفريق سعد الدين الشاذلي وهي أول خطة هجومية تضعها القوات المسلحة المصرية لحرب أكتوبر وعدل اسمها إلى "خطة بدر" في سبتمبر 1973 أي قبل نشوب الحرب بشهر.

ويعد الهدف الأساسي لخطة "المآذن العالية" هو عبور قناة السويس، وتدمير خط بارليف واقتحامه، ثم اتخاذ أوضاع دفاعية على مسافة تتراوح بين 10 – 12 كم شرق القناة وهي المسافة المؤمنة بواسطة مظلة الصواريخ المضادة للطائرات، وتتألف القوة المهاجمة من خمس فرق مشاة بإجمالي قوات يصل لـ 120 ألف جندي.

وتتمسك القوات المرابطة في شرق القناة بالأرض وتصد هجمات العدو وتكبده أكبر خسائر ممكنة في حين تبقى فرقتان ميكانيكيتان غرب القناة إضافة إلى فرقتين مدرعتين على بعد 20 كم غرب القناة كاحتياطي تعبوي لفرق المشاة الخمس، فضلا عن احتياطي القيادة العامة المؤلف من 3 ألوية مدرعة وفرقة ميكانيكية، وقد روعي في فرقة المشاة أن تكون قادرة على صد فرقة مدرعة إسرائيلية من 3 ألوية مدرعة.

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وفي يوم 6 أكتوبر 1973 في الساعة 14:05 شن الجيشان المصري والسوري هجوما كاسحا ضد إسرائيل، على طول الجبهتين، ونفذ الجيش المصري خطة “المآذن العالية” التي وضعها الفريق الشاذلي بنجاح مبهر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية