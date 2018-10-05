مدير المخابرات الحربية في مصر يكشف عن مخططات تهدد بلاده

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي عددا من نواب البرلمان، في حضور قيادات من الجيش، بينهم مدير الاستخبارات الحربية الذي كشف عن المخاطر التي تواجه بلاده.

وقال الناطق باسم الجيش العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، " نواب البرلمان هنأوا القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر التي أعادت لمصر عزتها وكرامتها."

وأوضح أن مدير إدارة الاستخبارات الحربية والاستطلاع استعرض الموقف الحالي والتحديات التي تواجه الأمن القومي في ظل الظروف الدولية والإقليمية المحيطة، وجهود القوات المسلحة في إحباط المخططات التي تستهدف النيل من أمن الوطن واستقراره.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة