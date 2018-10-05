مقتل فلسطينيين أحدهما طفل برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة

قتل مواطنان فلسطينيان، أحدهما طفل، برصاص الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة.

وأشار أطباء فلسطينيون إلى أن الطفل القتيل هو فارس حافظ السرساوي (14 عاما) من منطقة الشجاعية، أما المواطن القتيل الثاني فهو محمود أكرم محمد أبو سمعان (24 عاما)، من منطقة الشاطئ.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، كشف الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، عن سقوط عشرات الجرحى جراء إطلاق الجنود الإسرائيليين الرصاص الحي على المحتجين المشاركين في "مسيرات العودة" بشرق القطاع.

وأشارت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، لتلقي العلاج، ووصفت حالتهم بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

واندلعت مواجهات بين مئات المواطنين والقوات الإسرائيلية شرق مدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع، وشرق مخيم البريج، أطلق خلالها جنود الجيش الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتوافد المئات، عصر اليوم الجمعة، إلى المناطق الحدودية للمشاركة في مسيرات احتجاجية، ضمن "مسيرات العودة "الشعبية السلمية المتواصلة للأسبوع الثامن والعشرين على التوالي على الحدود الشرقية للقطاع.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، في تغريدة على حسابه في تويتر، بأن 197 مواطنا فلسطينيا قتلوا وأصيب أكثر من 21 ألفا بجروح منذ انطلاق "مسيرات العودة وكسر الحصار" في 30 مارس الماضي شرق قطاع غزة.

🚨 195 شهيد و 21600 اصابة مختلفة منذ انطلاق مسيرات العودة و كسر الحصار في 30/3/2018 شرق قطاع غزة. — د.أشرف القدرة (@press221) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

فيما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن الجيش أن حوالي ألفي شخص شاركوا في احتجاجات اليوم الجمعة بطول الشريط الحدودي بين القطاع وإسرائيل والذي أعلنته تل أبيب "منطقة عسكرية مغلقة".

ونقلت صحيفة Jerusalem Post عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن محتجين رشقوا الجنود بالحجارة، دون وقوع إصابات في صفوف الجيش.

المصدر: وكالات