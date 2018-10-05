الأمم المتحدة في سباق مع الزمن للقضاء على وباء الكوليرا في اليمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) انتهاء حملة التلقيح ضد الكوليرا في اليمن، مضيفة أن عدد الذين تمكنوا من أخذ اللقاح في البلاد تجاوز 300 ألف شخص.

وقال المتحدث باسم اليونيسيف، كريستوف بوليراك، في مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الجمعة: "هناك أكثر من 306 آلاف شخص في اليمن بمن فيهم 64 ألف قاصر لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما، لقحوا ضد الكوليرا في إطار الحملة المشتركة لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف التي انتهت اليوم.

وكانت حملة التطعيم ضد الكوليرا أجريت في 3 مناطق في محافظتي الحديدة وإب خلال الأيام الـ6 الأخيرة، بمشاركة 3 آلاف شخص.

وأوضح بوليراك أن إجراء الحملة أصبح ممكنا بفضل الهدنة التي اتفق عليها طرفا النزاع".

وذكر أن هناك الكثيرين ممن يحتاجون التطعيم ضد الكوليرا، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة تطعيم ملايين الصغار ضد شلل الأطفال والحصبة والالتهاب الرئوي والأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها.

من جهته قيم الناطق باسم منظمة الصحة العالمية، كريستان ليندماير، تقييما عاليا الهدنة الحالية التي ساعدت على إجراء التطعيم ضد الكوليرا، مؤكدا أن "السلام طريق وحيد نحو الصحة". وأضاف أن هذا البلد موطن أشد أوبئة الكوليرا في التاريخ الحديث، حيث تم إحصاء 1,2 مليون إصابة، و 2515 حالة وفاة.

وكانت المنظمتان تخططان لتلقيح 540 ألف يمني أثناء حملة التطعيم الحالية (وهي المرحلة الثانية وأجريت المرحلة الأولى في أغسطس الماضي)، لكن ذلك لم يتحقق بسبب "نزوح السكان الكثيف" و"غياب الأمن". وبغض النظر عن ذلك اعتبر ليندماير الحملة الحالية "ناجحة بجدارة"، مشيرا إلى أن اليمنيين الذين لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح حتى الآن يمكنهم القيام بذلك في المراكز الطبية المستقرة.

المصدر: تاس