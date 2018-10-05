روسيا والهند تدعوان لوضع حد لمعاناة الشعب السوري

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، إلى تكثيف الجهود في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية إلى سوريا.

وقال بوتين ومودي في ختام محادثاتهما في نيودلهي، اليوم الجمعة، إنه من الضروري تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لدمشق من أجل المساهمة في وضع حد لمعاناة الشعب السوري، والعمل على تسريع إعادة إعمار البلاد وعودة اللاجئين السوريين.

وأكد بوتين ومودي على التزام موسكو ونيودلهي بالتسوية السياسية الشاملة وعن طريق السوريين أنفسهم.

كذلك أكد الطرفان احترام روسيا والهند لمفاوضات جنيف بواسطة أممية، وكذلك عملية أستانا، مشددين على ضرورة دعم الحوار السوري – السوري، دون شروط سابقة وبعيدا عن أي تدخلات خارجية.

ويقوم الرئيس الروسي بزيارة رسمية إلى الهند للمشاركة في القمة الروسية الهندية الـ19 رفقة وفد رفيع المستوى.

المصدر: انترفاكس