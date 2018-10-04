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إحالة مغردين أساؤوا إلى السعودية للنيابة العامة الكويتية

أخبار العالم العربي

إحالة مغردين أساؤوا إلى السعودية للنيابة العامة الكويتية
AFP
الشرطة الكويتية
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أحالت وزارة الداخلية الكويتية عددا من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة بسبب إساءاتهم إلى السعودية.

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ورصدت التغريدات المسيئة للعلاقة بين المملكة العربية والكويت خلال زيارة ولي العھد السعودي الأمیر محمد بن سلمان الأخیرة إلى الكويت.

وبینت مصادر أمنية أن التحرك جاء من وزارة الداخلیة ولیس من وزارة الإعلام كون الأخیرة مسؤولة عن الحسابات والمواقع المرخصة ولا تقع ضمن اختصاصاتھا الحسابات الشخصیة.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة للمباحث الجنائیة في وزارة الداخلیة الكويتیة، استدعت وضبطت الأشخاص الذين طلبت النیابة مثولھم أمامھا، من بينھم أسامة الخشرم وسامي الفرج وآخرون.

المصدر: وكالات

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