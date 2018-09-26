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ولي العهد السعودي يزور الكويت مطلع الأسبوع المقبل

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي يزور الكويت مطلع الأسبوع المقبل
Reuters / Handout
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان آل سعود
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قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، الأربعاء، إن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان آل سعود سيبدأ زيارة رسمية للكويت مطلع الأسبوع المقبل.

ووصف الجار الله في تصريح للصحافيين عقب مشاركته حفل السفارة الصينية بمناسبة عيدها الوطني، العلاقات بين الكويت والمملكة العربية السعودية بالمتميزة والمتنامية.

وأضاف "نحن دائما نشعر بالفخر والاعتزاز بتطور تلك العلاقات وننظر بأعجاب لما تحقق من إنجازات في المملكة".

وأشار نائب وزير الخارجية الكويتي في تصريحه إلى الانجاز الكبير الذي حققته السعودية بانطلاق القطار السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهنأ الجار الله المملكة بهذا الانجاز الذي يصب في خدمة جميع المسلمين.

المصدر: "كونا"

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