إثيوبيا تعين مديرا جديدا لـ"سد النهضة"

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، تعيين "كيفلي هورو"، مديرا جديدا لمشروع سد النهضة، خلفا للمدير الراحل "سمنجاو بقلي".

وذكرت هيئة الكهرباء والطاقة الإثيوبية، في بيان لها، أن هيئة الكهرباء والطاقة، عينت، اعتبارا من اليوم، المهندس "كيفلي هورو"، خلفا لبقلي، كما تم تعين المهندس "أفريم ولد كيدان"، الذي كان يشغل مديرا مؤقتا للسد، ليكون نائبا لـ"هورو".

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وفي أغسطس الماضي، كلفت هيئة الكهرباء والطاقة، المهندس "أفريم ولد كيدان"، بالإدارة المؤقتة لسد النهضة، وذلك عقب "انتحار" مدير مشروع السد.

وعثرت الشرطة الإثيوبية في يوليو الماضي على جثة "بقلي" (53 عاما) في سيارته، وسط العاصمة أديس أبابا، بحسب التلفزيون الرسمي، فيما قالت الشرطة إنه مات مقتولا برصاصة في الرأس، وأنها عثرت على مسدس كان موضوعا على جهته اليمنى.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن مدير الشرطة الفيدرالية الإثيوبية زينو جمال، أن بقلي، انتحر بمسدس خاص كان موضوعا داخل سيارته.

المصدر: وكالات