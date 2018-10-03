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ترامب للعاهل السعودي: لن تبقى في الحكم لأسبوعين دون حمايتنا

أخبار العالم العربي

ترامب للعاهل السعودي: لن تبقى في الحكم لأسبوعين دون حمايتنا
Reuters JONATHAN ERNST
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حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز من أنه لن يبقى في السلطة "لأسبوعين" دون دعم الجيش الأمريكي، وطلب منه "مكافأة" على خدماته.

وفي تصريح يخالف أبسط الأعراف الدبلوماسية، قال ترامب أمام تجمع انتخابي في ولاية ميسيسبي وسط الولايات المتحدة أمس الثلاثاء: "نحن نحمي السعودية. ستقولون إنهم أغنياء. وأنا أحب الملك، الملك سلمان. لكني قلت له "أيها الملك، نحن نحميك، ربما لا تتمكن من البقاء لأسبوعين من دوننا، وعليك أن تدفع لجيشك".

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ولم يذكر ترامب متى قال ذلك للعاهل السعودي، وحسب ما كشف ترامب السبت الماضي عن اتصال هاتفي أجراه مع العاهل السعودي مؤخرا، فإن تصريحه أمس يتسق بشكل لافت مع فحوى تلك المكالمة.

تستمع لما قاله ترامب حول السعودية في الدقيقة (1:01:27)

المصدر: رويترز

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