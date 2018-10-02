الملك سلمان يطلع مجلس الوزراء على فحوى مكالمته الأخيرة مع ترامب

أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، أطلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى اتصاله الهاتفي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا.

وأضافت أن الجانبين بحثا "العلاقات المتميزة وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم".

#خادم_الحرمين_الشريفين يطلع #مجلس_الوزراء على فحوى اتصالاته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي وما تم خلاله من بحث للعلاقات المتميزة وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومع رئيس جمهورية المالديف، ورئيس جمهورية إندونيسيا. pic.twitter.com/jnPAqtnbTR — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) 2 октября 2018 г.

وكان ترامب قد شكا السبت من تقديم الجيش الأمريكي "المساعدات" لجيوش السعودية، حليفة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ومن ضمنها السعودية.

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وقال إنه أجرى محادثة هاتفية مع العاهل السعودي لبحث هذه المسألة، وأضاف: "أحب السعودية، واليوم تحدثت مطولا مع ملكها سلمان بن عبد العزيز وقلت له أيها الملك: "لديك تريليونات الدولارات ومن دوننا من يعلم ماذا سيحدث!".

وتابع: "أخبرته، ربما لن تكون قادرا على الاحتفاظ بطائراتك، لأنها قد تتعرض للهجوم، لكن معنا هي في أمان تام، ولكننا لا نحصل في المقابل على ما يجب أن نحصل عليه".

المصدر: واس+ وكالات