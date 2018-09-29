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ترامب والملك سلمان يناقشان في اتصال هاتفي ضمان استقرار سوق النفط

أخبار العالم العربي

ترامب والملك سلمان يناقشان في اتصال هاتفي ضمان استقرار سوق النفط
Reuters
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
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ناقش العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجهود المبذولة للحفاظ على إمدادات النفط وضمان استقرار المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من ترامب تم خلاله "استعراض الجهود المبذولة للمحافظة على الإمدادات لضمان استقرار سوق النفط وبما يضمن نمو الاقتصاد العالمي".

وذكرت الوكالة أنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم".

المصدر: واس

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