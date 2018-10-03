موقع إسرائيلي: السعودية استخدمت برنامجا إسرائيليا للتجسس على معارض في الخارج

أكد موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن "السلطات السعودية استخدمت تكنولوجيا قرصنة إسرائيلية" للتجسس على أحد النشطاء والمعارضين السياسيين في الخارج.

وذكر الموقع الإسرائيلي أن مجموعة "إن إس أو" ومقرها مدينة هرتسليا طورت برنامج "بيغاسوس" الخاص بالتجسس والمثير للجدل، مشيرا إلى أن هذا البرنامج التجسسي يحول الهواتف الذكية إلى أجهزة تنصت.

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ونقل الموقع عن شركة "سيتيزن لاب" ومقرها تورينتو الكندية قولها إنها على ثقة كاملة باستخدام التكنولوجيا الإسرائيلية في "التجسس على عمر عبد العزيز"، وهو معارض سعودي يبلغ 27 عاما، وطلب اللجوء في كندا.

المجموعة الإسرائيلية المنتجة لهذا البرنامج التجسسي، شددت في الماضي على أنها تشترط على عملائها استخدام منتجاتها فقط ضد الجريمة والإرهاب، نافية أي مسؤولية عن انتهاك الحقوق المدنية من جهة الحكومات باستخدام برامجها.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل