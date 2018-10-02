التحالف الدولي يعلق على تسلم سوريا صواريخ "إس 300"

أكد التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمكافحة "داعش" في سوريا والعراق، أن توريد منظومات "إس 300" الروسية إلى سوريا لن يؤثر على عمليات التحالف.

وقال المتحدث باسم التحالف شون ريان خلال إحاطة عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد: "هذا لا يغير أي شيء.. فهذه أنظمة دفاعية.. لدينا قناة اتصال روسية أمريكية خاصة بمنع وقوع صدام في سوريا.. عندما تدخل أسلحة جديدة إلى المنطقة أمر مثير للقلق، لكن لدينا عملية تمنع نشوب الصراعات".

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وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 24 سبتمبر، عن سلسلة خطوات قررت موسكو اتخاذها بهدف تعزيز أمن عسكرييها في سوريا على خلفية إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية في سوريا، بما فيها تسليم "إس-300" إلى دمشق.

المصدر: نوفوستي