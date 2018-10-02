الدفاع الروسية تكشف أعداد اللاجئين السوريين في دول تواجدهم

أفادت الدفاع الروسية بأن عدد اللاجئين السوريين، الموزعين على أراضي 45 دولة بلغ 6639529 شخصا، منهم 1991892 امرأة و3386150 طفلا.

ومن بين 45 سفارة روسية في الدول الأجنبية حيث ينتشر اللاجئون السوريون، أكدت سلطات 30 دولة (تركيا ولبنان والأردن وألمانيا ومصر والعراق وهولندا والنمسا والدنمارك واليونان وسويسرا وقبرص وبلجيكا وإيطاليا ورومانيا وإسبانيا وإيرلندا ومالطا وبولندا والبوسنة والهرسك والأرجنتين ولوكسمبورغ وكرواتيا وسلوفينيا وبلغاريا وهنغاريا وإيسلندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك ولاتفيا) صحة الأرقام المقدمة من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول أعداد اللاجئين السوريين على أراضيها.

وأعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين السوريين، أن 145 لاجئا عادوا خلال اليوم الماضي من لبنان إلى سوريا.

وذكرت نشرة المركز الصادرة 2 أكتوبر2018، أن هذه المجموعة عادت إلى الوطن عبر نقطة التفتيش الحدودية، "جديدة يابوس" وضمت 44 امرأة و71 طفلا.

وبشكل إجمالي، عاد إلى سوريا من الدول الأخرى، في الفترة منذ 18 يوليو الماضي، 15473 لاجئا: بما في ذلك 15155 شخصا من لبنان: عبر نقطة "جديدة يابوس- 8884 شخصا، وعبر نقطة زمراني- 3407 أشخاص، وعبر "الدبوسية"-1449 شخصا، وعبر "القصير"- 854 شخصا، وعبر "تل كلخ"- 561 شخصا.

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ومن الأردن عاد، عبر المركز الحدودي "نصيب"-318 شخصا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية