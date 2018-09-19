عودة 509 لاجئين سوريين من لبنان في يوم واحد

أعلن المركز الروسي لاستقبال اللاجئين السوريين، أن 509 لاجئين عادوا خلال اليوم الماضي من لبنان إلى سوريا.

وجاء في نشرة للمركز، أن اللاجئين عادوا عبر النقاط الحدودية جديدة يابوس، والدبوسية وزمراني، فيما عاد داخل سوريا إلى مناطقهم 343 نازحا.

وقال مركز استقبال اللاجئين، إن وحدات الهندسة بالجيش السوري نزعت الألغام من 6 هكتارات أخرى في محافظتي حمص والقنيطرة وقام رجال مكافحة الألغام بتفجير وتفكيك 43 عبوة ناسفة.

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وأشار المركز، إلى أن صندوق "أحمد قديروف" الخيري الروسي، وزع في عدة مناطق في حلب ألف كغ من الخبز ومساعدات غذائية على عائلات شهداء الجيش السوري في المدينة.

وقام المركز بتقديم المساعدة الطبية للعشرات من السكان بمن فيهم الأطفال في منطقة الصالحية بمحافظة دير الزور.

المصدر: نوفوستي