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عودة 132 لاجئا سوريا من لبنان في يوم واحد

أخبار العالم العربي

عودة 132 لاجئا سوريا من لبنان في يوم واحد
Reuters Omar Sanadiki
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أعلن المركز الروسي لاستقبال اللاجئين السوريين، أن 132 لاجئا سوريا، هم 39 امرأة و68 طفلا عادوا اليوم إلى سوريا من لبنان عبر نقطتي جديدة يابوس، وتلكلخ الحدوديتين بين البلدين.

وأشار المركز إلى أن 13 ألفا و537 لاجئا سوريا، عادوا إلى بلادهم منذ 18 يوليو الماضي، قدم معظمهم من لبنان.

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وخلال اليوم كذلك، عاد من مختلف مناطق سوريا 104 أشخاص إلى مناطقهم، فيما لم يتم تسجيل أي حركة للنزوح عن إدلب.

المصدر: نوفوستي

 

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