عودة 124 لاجئ سوري من لبنان

أعلن مركز استقبال وإيواء اللاجئين الروسي في سوريا، عن عودة 124 لاجئ سوري، هم 37 امرأة و 63 طفلا من لبنان اليوم عبر بوابة جديدة يابوس الحدودية مع سوريا.

كما عاد 99 نازح إلى بيوتهم داخل سوريا خلال يوم واحد.

على صعيد آخر نفذ الجيش الروسي خلال الأيام الماضية، 3 فعاليات إنسانية في محافظات حلب ودير الزور واللاذقية، تم خلالها توزيع 5.4 طن من المواد الغذائية على محتاجيها من السوريين.

كما وزع "صندوق أحمد قديروف" الخيري 1000 كغ من الخبز على سكان إحدى القرى في ريف حلب، فيما واصلت وحدات تفكيك الألغام السورية، تطهير الأراضي والمنشآت في محافظتي حمص والقنيطرة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها المسلحون.

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وأشار المركز الروسي إلى أن الوحدات السورية استطاعت اليوم مدعومة من الجانب الروسي تطهير كيلومتر واحد من الطرقات، و6 هكتارات من الأراضي و6 مبان، وتفكيك ونزع 41 عبوة ناسفة ولغما في المحافظتين المذكورتين.

المصدر: نوفوستي





