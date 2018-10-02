ماتيس يعلن زيادة عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في سوريا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي أن عدد البلوماسيين الأمريكيين في سوريا تضاعف، وذلك تزامنا مع اقتراب الهزيمة العسكرية لتنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد.

وقال ماتيس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي في باريس اليوم: "دبلوماسيونا موجودون على الأرض في سوريا وعددهم تضاعف"، مضيفا: "وسط ما نشاهده من تقلص في العمليات العسكرية، سنرى أنه يتسنى للجهد الدبلوماسي أن يترسخ".

يتبع...