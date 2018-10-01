كبير مفاوضي الحوثيين في طهران

التقى مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري كبير مفاوضي الحوثيين والمتحدث باسم "أنصار الله" محمد عبد السلام لبحث تطورات محادثات السلام في اليمن.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الاثنين، "بحث آخر التطورات المتعلقة بمحادثات السلام في اليمن، وتبادل وجهات النظر والتنسيق حول سبل إنجاح هذه المحادثات، وكذلك مساعدة الشعب اليمني لإنهاء الحرب".

يشار إلى أن جابري أنصاري هو مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، وكبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات الدولية حول اليمن.

وكانت إيران قد أجرت ثلاث جولات من المحادثات مع 4 دول أوروبية، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى هيلغا شميد، مساعدة مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن اليمن.

وعقدت الجولة الأولى من المحادثات على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، والثانية في إيطاليا، والثالثة مؤخرا في بروكسل برئاسة.

المصدر: RT + فارس