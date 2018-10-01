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الجيش المصري يطلق فيلما جديدا عن "حرب أكتوبر"

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يطلق فيلما جديدا عن
وزارة الدفاع المصرية
فيلم وزارة الدفاع المصرية
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نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، اليوم الاثنين، فيلما وثائقيا بعنوان "جدو بطل"، والذي أعد وأنتج بواسطة إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، حول بطولات "حرب أكتوبر".

ويعتمد الفيلم في سرده على أبناء الأبطال المشاركين في الحرب، وهم يسردون قصص آبائهم للأحفاد.

وتضمن الفيلم مواد أرشيفية عن حرب أكتوبر، وبعض العبارات البلاغية للرئيس الراحل محمد أنور السادات، أثناء حرب أكتوبر، ويأتي ذلك في إطار احتفال مصر بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر.

المصدر: وزارة الدفاع المصرية

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