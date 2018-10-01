مقتل أكبر قياديي داعش بصواريخ الحرس الثوري الإيراني

قتل القيادي في تنظيم "داعش" المدعو أبو علي المشهداني أحد قادة الصف الأول في التنظيم، بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، التي استهدفت معاقل "داعش" شرقي الفرات، وفق قناة العالم الإيرانية

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وأبو علي المشهداني هو قيادي أمني في منطقة الموصل في العراق، وفي سوريا أيضا ولقي هو ومجموعة كانت معه مصرعهم داخل مدرسة السوسة الابتدائية‎ التي يستخدمها تنظيم "داعش" مقرا له.

واستهدف القصف الإيراني موقعين آخرين ومستودع ذخيرة في منطقة هجين‎، التي تبعد تقريبا 35 كم عن منطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية، والتي أدت لمقتل أكثر من عشرة عناصر من التنظيم.

وشن الحرس الثوري الإيراني فجر الاثنين هجوما صاروخيا باليستيا على جماعات إرهابية في مدينة البوكمال شرقي الفرات في سوريا، ضمن عملية أطلق عليها اسم "ضربة محرم"، وتهدف إلى الانتقام من منفذي هجوم الأهواز.

ونقل مراسلنا في طهران عن الحرس الثوري، أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح قياديين وعناصر في تلك المجموعات.

وقال الحرس الثوري، إن العملية نفذت الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بصواريخ باليستية "أرض-أرض" من طراز "ذو الفقار" مداها 700 كم و"قيام" التي يبلغ مداها 800 كم

المصدر" العالم +RT