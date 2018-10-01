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حملة عاصفة الجزيرة تكشف لـRT أسباب الضربات الإيرانية شرقي الفرات

أخبار العالم العربي

حملة عاصفة الجزيرة تكشف لـRT أسباب الضربات الإيرانية شرقي الفرات
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ذكرت الناطقة باسم حملة عاصفة الجزيرة شرقي الفرات ليلو العبد الله في تصريح لـRT، أن الضربات الإيرانية جاءت لمنع هروب فلول "داعش" من المناطق المحاصرة من قوات "قسد" شرقي الفرات.

وقالت العبد الله: "حاول تنظيم "داعش" تنفيذ عمليات هروب من المناطق المحاصرة من قبل قوات سوريا الديمقراطية في شرق الفرات إلى مناطق سيطرة النظام، فرد الحرس الثوري الإيراني بهجمات صاروخية عليهم وأوقفت عمليات هروب عناصر "داعش".

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إيران تشن هجوما صاروخيا على شرقي الفرات في سوريا ثأرا لهجوم الأهواز

وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الاثنين استهدافه جماعات إرهابية في شرق الفرات في سوريا بصواريخ باليستية، ثأرا لهجوم الأهواز الذي شنه مسلحون في 22 الشهر الجاري، واستهدف عرضا عسكريا جنوب غربي إيران، مخلّفا عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحرس الثوري الإيراني والمدنيين.

المصدر: RT

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