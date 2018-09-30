الصفدي يؤكد أن "الناتو العربي" لا يزال مجرد تصور

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن مقترح الولايات المتحدة لتأسيس تحالف استراتيجي شرق أوسطي لا يزال تصورا في مراحله الأولى يخضع للنقاش.

وأشار الصفدي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأم المتحدة، إلى أنه في حال تأسس هذا التحالف، فإنه سيعمل على التعاطي مع أزمات المنطقة.

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وقال وزير الخارجية الأردني لوكالة "سبوتنيك": "لقد دعتنا الولايات المتحدة للاجتماع لعرض فكرة تشكيل آلية جامعة للتعاطي مع التحديات الإقليمية.. سوف ندخل في محادثات إيجابية بهدف ضمان أن ينتج عنها هيكلية تسمح لنا بالتعامل بشكل شامل مع التحديات وتحقيق السلام، والاستقرار، والأمن".

وأكد الصفدي أن "التحالف العربي" تصور "لا يزال في مرحلة مبكرة جدا، والعديد من النقاشات ستجري قبل أن نقرر الصيغة النهائية".

المصدر: سبوتنك