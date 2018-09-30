 
مباشر

التحالف العربي: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين للحوثيين استهدفا ميناء جازان

أخبار العالم العربي

التحالف العربي: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين للحوثيين استهدفا ميناء جازان
Reuters Hamad I Mohammed
المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية، العقيد الركن تركي المالكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kuzw

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أنه دمر زورقين مفخخين تابعين لجماعة "أنصار الله" الحوثية حاولا استهداف ميناء جازان في المملكة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: "منظومة القوات البحرية الملكية السعودية رصدت محاولة للميليشيا الحوثية لاستهداف ميناء جازان عن طريق زورقين مفخخين".

وأضاف المالكي: "جرى تدمير الزورقين المسيّرين عن بعد بحسب قواعد الاشتباك، ما تسبب بأضرار مادية طفيفة".

وشدد العقيد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "ستضرب بيد من حديد كل من يتورط بأعمال إرهابية تهدد سلامة أمن المواطنين والمقيمين ومقدرات المملكة الاقتصادية والحيوية، وأن هذه الأعمال العدائية لا يمكن أن تمر دون محاسبة مرتكبيها والمتورطين بتخطيطها وتنفيذها".

إقرأ المزيد
تفجير زورق حوثي (أرشيف) السعودية: إحباط عملية شنها الحوثيون لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر

المصدر: واس + وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا تعرف عن الشقراء التي تحدثت بالعربية في الأمم المتحدة؟