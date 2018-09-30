البرلمان الإيراني يعقد اجتماعا مغلقا لبحث المشاكل الاقتصادية

عقد مجلس الشورى الإيراني صباح اليوم الأحد اجتماعا مغلقا لمدة 4 ساعات للبحث في المشاكل الاقتصادية في البلاد.

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وعقد الاجتماع بحضور وزير الاقتصاد والمالية بالوكالة رحمة الله اكرمي ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، لدراسة القضايا والمشاكل الاقتصادية في البلاد، ومن المتوقع أن يكون البحث حول تذبذبات العملة الصعبة وسبل السيطرة عليها، من المحاور المهمة للاجتماع.

وقال عبدالله رضيان ممثل أهالي قائم شهر في مجلس الشورى الإسلامي لوكالة "إرنا" إن اجتماع اليوم عقد بمشاركة أعضاء البرلمان فقط وبدون مشاركة ممثلين عن الحكومة.

وأضاف رضيان أنه في بداية الاجتماع تحدث رئيس المجلس علي لاريجاني عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد مقدما مقترحاته لتجاوزها.

وتابع أن عددا من أعضاء مجلس الشورى قدموا أيضا مقترحاتهم للعبور والتخلص من الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وكان النائب فردين فرمند ممثل أهالي ميانه في مجلس الشورى الإسلامي قد اعتصم يوم الأربعاء الماضي أمام منصة الرئاسة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد مطالبا بعقد اجتماع مغلق لدراستها.

وتشهد العملة الإيرانية هبوطا منذ شهور، وهوت في السوق الموازية، الأربعاء الماضي مقابل نظيرتها الأمريكية إلى مستويات قياسية تاريخية، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الطلب على الدولار، بعد إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران.

المصدر: "فارس"، "العالم"