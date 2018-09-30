مطالب برلمانية عراقية بتوقيف نائب رئيس كردستان العراق

طالب البرلماني العراقي عبد الأمير حسن التعيبان الدبي اليوم، بتطبيق مذكرة القبض على نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول، لدى دخوله إلى بغداد تحت أي عنوان سياسي.

وشدد الدبي المنتمي لتحالف البناء، على حصانة القوات الأمنية والحشد الشعبي لأنهما "صمام أمان العراق ولا يسمح بأي تجاوز يطالهما".

وفي 19 أكتوبر 2017، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، مذكرة اعتقال بحق كوسرت رسول، بعد وصفه القوات الأمنية العراقية الموجودة في كركوك بـ"المحتلة".

وقال الدبي في حديث للسومرية نيوز، إن "تحالف البناء سيعقد اليوم اجتماعا لحسم موقفه من اختيار مرشح منصب رئيس الجمهورية الذي ينبغي أن يحمل المواصفات التي تخدم مصلحة العراق وتحافظ على وحدته واستقلاله وتصون دستوره".

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وأضاف أن "أي تماهل بتنفيذ مذكرة القبض على كوسرت رسول، هو استهانة بتضحيات القوات الأمنية".

وكان قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني قد كشف أمس السبت، عن وصول وفد من الاتحاد برئاسة بافال طالباني نجل الرئيس الراحل جلال طالباني إلى بغداد، وأشار إلى أن وفدا آخر سيصل إلى العاصمة العراقية اليوم برئاسة كوسرت رسول.

المصدر: السومرية نيوز