انطلاق التصويت في انتخابات برلمان كردستان

افتتحت صباح اليوم الأحد مراكز الاقتراع أبوابها أمام المواطنين في أربع محافظات بإقليم كردستان العراق، ليصوتوا في انتخابات الدورة الخامسة لبرلمان الإقليم.

ويتوافد الناخبون على مراكز الاقتراع في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، حيث تتنافس الأحزاب الكردية على الفوز بأكبر عدد من المقاعد.

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ويحق لنحو 3 ملايين مواطن في إقليم كردستان الإدلاء بأصواتهم في عملية الاقتراع العام، حيث يتنافس 29 كيانا وقائمة في هذه الانتخابات على 111 مقعدا في برلمان الإقليم.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق يوم أمس، عن "نجاح" التصويت الخاص بعناصر القوى الأمنية بانتخابات برلمان الإقليم، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة وصلت إلى 91 %.

المصدر: RT