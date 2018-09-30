ترامب: صدِّقوني.. استعدنا احترام العالم

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب عودته من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة قد استعادت احترام قادة العالم في ظل رئاسته.

وقال ترامب في تجمع حاشد في فيرجينيا الغربية أمس السبت: "عدت لتوي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصدِّقوني هم (زعماء العالم) يحترموننا من جديد".

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وكان ترامب قد تحدث خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن الإنجازات التي حققتها إدارته خلال أقل من عامين وما لم تحققه أي إدارة أمريكية سابقة، وعندها فوجئ بضحكات أطلقها أعضاء وفود دول العالم المتواجدين في القاعة.

ورد ترامب على الضحك بالقول: "لم أتوقع رد الفعل هذا لكن لا بأس"، فبادر الحضور إلى التصفيق ليعاود ترامب الحديث عن إنجازات إدارته.

وتناولت وسائل الإعلام العالمية ردود فعل القاعة على حديث ترامب لكن الأخير برر الضحك بقوله: "لم يضحكوا عليّ بل معي".

المصدر: "نوفوستي"