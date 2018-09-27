ترامب ينفي سخرية زعماء العالم منه في الجمعية العامة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قادة وزعماء الدول المجتمعين للاستماع لكلمته في الأمم المتحدة، ضحكوا معه وليس سخرية منه عندما أشاد بحصيلة أداء إدارته.

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وقال ترامب في مؤتمر صحفي في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء: "لقد أمضينا وقتا ممتعا.. لم يسخروا مني بل كانوا يضحكون.. الناس أمضوا وقتا ممتعا معي".

وشبّه البعض كلمة ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء بخطاب حملته قبل الانتخابات التشريعية الأمريكية في نوفمبر المقبل، حيث تباهى بأن "إدارته تمكنت في غضون أقل من عامين من تحقيق أكثر من أي إدارة أخرى تقريبا في تاريخ البلاد".

وسمعت عندها بعض الضحكات في القاعة فقطع ترامب كلمته ليقول "هذا صحيح" وعندها كان الضحك مسموعا بشكل أوضح، فابتسم ترامب وقال "لم أكن أتوقع مثل رد الفعل هذا لكن لا مشكلة".

وركز الإعلام بعدها على أن العالم يهزأ من ترامب لكن الرئيس الأمريكي شدد الأربعاء على أنه تواصل مع جمهور ليس معروفا بميله للمزاح قائلا "أشخاص لا يميلون إلى التصفيق أو الابتسام".

المصدر: وكالات