الجبير يهاجم قطر في الجمعية العامة ويعتبر مقاطعتها أمرا لا مفر منه

جددت السعودية على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، اتهامها لقطر بدعم الإرهاب واحتضان المتطرفين ونشر خطاب الكراهية عبر إعلامها، مضيفا أن مقاطعتها كانت أمرا لا مفر منه.

وأضاف الجبير في كلمة ألقاها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ73، أن مقاطعة بلاده والإمارات والبحرين ومصر للدوحة تأتي في ظل جهود مكافحة الإرهاب.

وقال: "في ظل جهودنا الحازمة والمستمرة لمكافحة الإرهاب، قامت بلادي ومعها الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بمقاطعة دولة قطر قبل 15 شهرا".

وأضاف: "لا يمكن لدولة تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين وتنشر خطاب الكراهية عبر إعلامها، ولم تلتزم بتعهداتها التي وقعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013 واتفاق الرياض التكميلي عام 2014، أن تستمر في نهجها. قطر تمادت في ممارساتها، وهو ما جعل من مقاطعتها خيارا لا مفر منه".

عندما تترك السعودية كل قضايا العالم الاسلامي المؤلمة وتتحدث عن قطر عبر كلمة وزيرها بالأمم المتحدة في أهم محفل دولي ،عندها فقط ندرك المستوى الذي وصلت اليه السياسة السعودية من شيخوخة وهوان !! — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) 29 сентября 2018 г.

من جهته رد أحمد بن سعيد الرميحي مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، على كلمة الجبير عبر "تويتر": "عندما تترك السعودية كل قضايا العالم الإسلامي المؤلمة وتتحدث عن قطر عبر كلمة وزيرها بالأمم المتحدة في أهم محفل دولي، عندها فقط ندرك المستوى الذي وصلت إليه السياسة السعودية من شيخوخة وهوان!".

المصدر: وكالات