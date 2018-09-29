مطالبات بالكشف عن المتربصين بالنساء العراقيات

دعا عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي، الحكومة العراقية إلى تقديم تفاصيل تتعلق بجرائم طالت نساء عراقيات في وضح النهار.

وقال البياتي في بيان: "المفوضية تتابع إجراءات التحقيق في كل هذه الجرائم وفقا للتخويل المذكور في قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008. لكن في هذا الموضوع بالذات أي قضية الاغتيال، لم نلمس تعاونا من قبل الجهات المعنية لتزويدها بالوثائق لمتابعة إجراءات التحقيق والقضاء".

وحث البياتي بغداد على "توجيه جميع الدوائر للتعاون مع المفوضية للحفاظ على شفافية الإجراءات وتحقيق العدالة وكشف كل ملابسات الموضوع ومحاكمة المجرمين".

وأكد المسؤول الأممي أن "انتشار السلاح بشكل كبير وبدون ضوابط حكومية، يسهم في إمكانية حدوث هكذا جرائم وارتفاع وتيرتها بشكل كبير، لذا من الضروري اتخاذ إجراءات مناسبة للحفاظ على السلم الأهلي ولحماية المواطن".

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ولفت إلى أن العراق "يعاني من خطاب الكراهية والدعوة إلى العنف والتطرف بسبب الحروب المستمرة وعدم الاستقرار والكوارث المتكررة، وهو يحتاج لبرامج حقيقية للخلاص من خطاب العنف والكراهية والدعوة إلى إقصاء الآخر بمجرد اختلافه في الرأي أو العقيدة أو المظهر".

وشهد العراق مؤخرا جرائم اغتيال متعددة لنساء ناشطات، كان آخرها الجريمة التي طالت وصيفة ملكة جمال العراق السابقة، تارة فارس، مساء الخميس في بغداد.

المصدر: وكالات