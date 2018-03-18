رسالة الصدر للمرأة العراقية

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رسالة إلى المرأة العراقية، معتبرا أنها أداة للعمل والعلم والإيمان.

وقال الصدر ردا على سؤال بشأن مضمون الرسالة، التي وجهها في يوم المرأة العالمي، إن المرأة "هي نواة المجتمع، إن تكاملت تكامل المجتمع، وإن تسافلت تسافل المجتمع"، مبينا أنها "ليست سلعة للتفرج بل هي أداة للعمل والعلم والإيمان يدا بيد مع الرجل (فيما) يرتضيه الشرع والعقل والمجتمع".

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وأضاف الصدر أن المرأة "ليست للامتهان والتذلل مطلقا لا في المنزل ولا في العمل"، معتبرا أن "الأم مدرسة تبني الأجيال وليست للخدمة".

وتابع أن "الزوجة كذلك هي شريكة الحياة وليست سلعة للشهوات".

يذكر أن العالم يحتفل في الـ 8 مارس من كل عام بيوم المرأة. ويعود تاريخ هذا العيد إلى بداية القرن الماضي، حين بدأت نساء العالم حملة واسعة النطاق للنضال في سبيل حقوقهن والمساواة مع الرجال.

المصدر: السومرية

أنطون زوييف