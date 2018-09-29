الرئيس اللبناني ميشال عون يعلق في مطار الحريري

ذكرت مواقع لبنانية أن الرئيس اللبناني ميشال عون قد تأخر لبعض الوقت في الطائرة عند عودته من نيويورك، حيث استقدم عمال المطار سلّما لا يمكن استخدامه للطائرة الرئاسية.

وذكرت مصادر عسكرية لصحيفة "الأخبار اللبنانية" أن حادث أمس الجمعة أدى لتأخير الرئيس اللبناني لسوء حظ إدارة المطار.

وأكد عون أمس في دردشة مع الصحفيين في رحلة العودة من نيويورك، أنّه "من العار أن تبقى إدارة من هذا النوع في المطار".

وكان مطار رفيق الحريري في بيروت قد شهد مؤخرا إشكالا بين جهازي الأمن الداخلي وأمن المطار تسبب بتوقيف عمليات التفتيش وتعطل حركة المسافرين لأكثر من ساعة ونصف.

المصدر: وكالات





