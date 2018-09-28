مجموعة عربية تنتقد قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن

أصدرت السعودية واليمن والإمارات والبحرين ومصر بيانا مشتركا أكدت فيه "فشل" مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن.

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وجاء في البيان أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان لقرار تمديد فترة التحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بموافقة 21 عضوا ومعارضة 8 أعضاء، أظهر "الانقسام الواضح" في المجلس، مشيرا إلى اعتماد القرار "رغم الحرص والتعاون الذي أبداه وفد اليمن ووفود الدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن".

وأضاف البيان أن الدول التي أيدت القرار لم تأخذ في الاعتبار "شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المقدم للدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان، وما اعتراه من خلل جلي ومغالطات وثغرات لا يغفلها منصف، فضلا عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن".

وأيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة مد أجل التحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، رغم اعتراضات من السعودية والإمارات.

ورأى مندوب بريطانيا جوليان بريثويت أنه من المهم منح مجموعة الخبراء مزيدا من الوقت للتحقيق، مؤكدا أن هناك الكثير من الحوادث التي لم يتم توثيقها بشكل كامل "ولا سيما تلك التي تخص الحوثيين".

المصدر: وكالات