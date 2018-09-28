مصادر: واشنطن ستغلق قنصليتها في البصرة بسبب أعمال العنف

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر لم تكشف عنها، أن الولايات المتحدة قررت إغلاق قنصليتها في مدينة البصرة جنوبي العراق بسبب أعمال العنف الدائرة هناك.

وشهدت البصرة العراقية خلال الأشهر القليلة الماضية، احتجاجات غاضبة، تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين.

المصدر: رويترز