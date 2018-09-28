فلسطين ترفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة

رفعت فلسطين دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة بخصوص نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وجاء ذلك في بيان صادر عن محكمة العدل الدولية.

ووفقا للبيان، فإن الجانب الفلسطيني يعتبر القرار الأمريكي "انتهاكا لاتفاقية فيينا لعام 1961".

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وقد افتتحت الولايات المتحدة في 14 مايو الماضي رسميا سفارتها في القدس، بتأكيد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن القدس عاصمة حقيقية لإسرائيل.

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ووقع ترامب في السادس من ديسمبر، قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية، الذي يعكس اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة أثارت غضب الدول العربية والإسلامية ولقيت رفضا دوليا.

وإثر ذلك، أقرت الجمعية العامة للأم المتحدة في 21 ديسمبر 2017 بأغلبية ساحقة مشروع قرار يرفض تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس.