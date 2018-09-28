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نجل عبد الناصر: "والدي قاد ثورة 30 يونيو من قبره"

أخبار العالم العربي

نجل عبد الناصر:
Sputnik Эдуард Песов
جمال عبد الناصر
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قال عبد الحكيم، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن والده قاد ثورة 30 يونيو 2013 من قبره.

Sputnik
جمال عبد الناصر

وأوضح نجل عبد الناصر في احتفالية نظمها صالون "ذاكرة الوطن"، بمناسبة ذكرى رحيل عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970، إن الزعيم الراحل ترك ثروة ومشروعا إنسانيا تم تطبيقه وهو ثورة 25 يناير التي سرقها أعداء جمال عبد الناصر من جماعة الإخوان، لكنها جاءت مرة ثانية في ثورة 30 يونيو وكأنه قادها من قبره.

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وأوضح عبد الحكيم عبد الناصر، أنه تأكد بعد قيام ثورة 30 يونيو أن جمال عنده ليس خمسة أبناء فقط بل لديه ملايين من الشباب، مضيفا: "في الحقيقة الجيل الذي قاد ثورة 30 يونيو لم يشاهد جمال عبد الناصر لكنهم كانوا مؤمنين بأفكاره وأحلامه في التغيير".

ووجه عبد الحكيم، رسالة لأعداء جمال عبد الناصر، قائلا لهم: "موتوا بغيظكم فعبد الناصر سيظل حيا بيننا واذهبوا أنتم إلى مزبلة التاريخ، جمال عبد الناصر خلف أمة عربية لا المصريين فقط".

المصدر: اليوم السابع

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