أديب مصري مشهور يؤكد ارتكاب عبد الناصر خطأ كبيرا بحق اليهود

اعتبر الروائي والأديب المصري المشهور إبراهيم عبد المجيد، أن رحيل اليهود والجاليات الأجنبية عن مصر كان "غلطة كبيرة" ارتكبها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

اخراج اليهود من مصر كان غلط كبير واخراج الجاليات الاجنبية عموما رغم ان اكثرهم كانوا مصريين كان تاكيد لحكم الفرد والدولة الشمولية لانهم كانوا مثال علي التعددية ومن ثم الحرية . التاميم كان سبب مباشر لكن الاعمق هو انهاء التعددية https://t.co/8ZHWs0oCM5 — Ibrahim Abdel Meguid (@ibmeguid) 2 сентября 2018 г.

وأضاف في تدوينة على حسابه في "تويتر": "إخراج اليهود من مصر كان غلطا كبيرا وإخراج الجاليات الأجنبية عموما رغم أن أكثرهم كانوا مصريين، كان تأكيد لحكم الفرد والدولة الشمولية لأنهم كانوا مثالا على التعددية ومن ثم الحرية.. التأميم كان سبب مباشر لكن الأعمق هو إنهاء التعددية".

🙏 👌

كلما قرأت أيقنت ان سياسات ناصر التي ادت الي خروج معظم اليهود من مصر خطأ تاريخي و يجب تصحيحه

بالعكس قوتك السياسية هي ان لا تنجرف وراء استفزاز دولة تقوم على التمييز الديني

هذا هو العك في الحكم العسكري الذي يفكر أمنيا فقط! فيسهل انزلاقه الي استقطاب يهود مصر لإسرائيل#كفاية_عكhttps://t.co/TVa5htcaUf — Kal Naga - أبوالنجا (@kalnaga) 2 сентября 2018 г.

تعليق عبد المجيد هذا، جاء تأييدا لما دوّنه الممثل المصري خالد أبو النجا على حسابه، حيث كتب:

"كلما قرأت أيقنت أن سياسات ناصر التي أدت إلى خروج معظم اليهود من مصر خطأ تاريخي، ويجب تصحيحه، بالعكس قوتك السياسية هي أن لا تنجرف وراء استفزاز دولة تقوم على التمييز الديني هذا هو العك في الحكم .. الذي يفكر أمنيا فقط، فيسهل انزلاقه إلى استقطاب يهود مصر لإسرائيل "كفاية عك".

المصدر: تويتر