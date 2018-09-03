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أديب مصري مشهور يؤكد ارتكاب عبد الناصر خطأ كبيرا بحق اليهود

أخبار العالم العربي

أديب مصري مشهور يؤكد ارتكاب عبد الناصر خطأ كبيرا بحق اليهود
Sputnik Василий Малышев
جمال عبد الناصر
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اعتبر الروائي والأديب المصري المشهور إبراهيم عبد المجيد، أن رحيل اليهود والجاليات الأجنبية عن مصر كان "غلطة كبيرة" ارتكبها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

وأضاف في تدوينة على حسابه في "تويتر": "إخراج اليهود من مصر كان غلطا كبيرا وإخراج الجاليات الأجنبية عموما رغم أن أكثرهم كانوا مصريين، كان تأكيد لحكم الفرد والدولة الشمولية لأنهم كانوا مثالا على التعددية ومن ثم الحرية.. التأميم كان سبب مباشر لكن الأعمق هو إنهاء التعددية".

تعليق عبد المجيد هذا، جاء تأييدا لما دوّنه الممثل المصري خالد أبو النجا على حسابه، حيث كتب:

"كلما قرأت أيقنت أن سياسات ناصر التي أدت إلى خروج معظم اليهود من مصر خطأ تاريخي، ويجب تصحيحه، بالعكس قوتك السياسية هي أن لا تنجرف وراء استفزاز دولة تقوم على التمييز الديني هذا هو العك في الحكم .. الذي يفكر أمنيا فقط، فيسهل انزلاقه إلى استقطاب يهود مصر لإسرائيل "كفاية عك".

المصدر: تويتر

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