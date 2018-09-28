أردوغان: واشنطن لم تف بتعهداتها في منبج

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة، بعدم الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه بين أنقرة وواشنطن لانسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية من مدينة منبج شمالي سوريا.

ونقلت صحيفة "حريت" التركية عن أردوغان قوله: "الولايات المتحدة لم تلتزم بكل تأكيد بالجدول الزمني المتفق عليه في خارطة الطريق الخاصة بمنبج ولم تغادر وحدات حماية الشعب المنطقة. أصحاب الأرض الحقيقيون لم يستقروا فيها بعد والولايات المتحدة لم تف بتعهداتها".

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وفي يونيو الماضي، توصلت واشنطن وأنقرة لـ"خارطة طريق" بشأن منبج تضمن خروج مسلحي "حزب العمال الكردستاني" المصنف في أنقرة منظمة إرهابية من المدينة.

وفي 18 من نفس الشهر، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين الأمريكي والتركي تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" في ريف حلب الشمالي ومنبج، في إطار "خارطة الطريق" المتفق عليها.

المصدر: رويترز