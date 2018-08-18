وزير الدفاع التركي: سنجري تدريبات مع قوات أمريكية في منبج قريبا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن القوات التركية ستنفذ تدريبات مشتركة مع نظيرتها الأمريكية في منطقة منبج شمالي سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، حول تسيير القوات التركية دوريات مستقلة في منطقة منبج في إطار خارطة طريق متفق عليها بين أنقرة وواشنطن.

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وأورد البيان كلمة للوزير أكار قال فيها: "الأنشطة التي تنفذها تركيا وعناصر القوات الأمريكية والرامية لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، تسير وفقا لمبادئ خارطة الطريق والأمن حول منبج".

وأضاف الوزير: "في هذا الإطار، من المتوقع أن تبدأ عناصر القوات المسلحة لكلا البلدين تدريبات مشتركة مخطط لها في المرحلة المقبلة خلال وقت قريب".

وفي 18 يونيو الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" في ريف حلب الشمالي ومنبج.

ويأتي تسيير تلك الدوريات في إطار خارطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن.

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو الماضي، لـ "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج مسلحي "حزب العمال الكردستاني" منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

#عاجل | وزير الدفاع التركي (بخصوص الدوريات في #منبج السورية): من المتوقع أن تبدأ القوات التركية والأمريكية تدريبات مشتركة قريبا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 18 августа 2018 г.

المصدر: الأناضول