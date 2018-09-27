شاهد.. صور تؤكد امتلاك مصر "إس – 300" الروسية

نشرت مجموعة من التقارير الإعلامية صورا حول امتلاك مصر، منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس – 300" تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع الروسية إمداد سوريا بها.

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وظهرت الصور الأولى لوجود المنظومة الروسية المصنوعة خصيصا لمصر في أحد الموانئ أثناء نقلها، وتوجد حولها مجموعة من الجنود المصريين، ونشر موقع "ديفينس نيوز" الأمريكي، الصورة والتي أكد فيها وصول المنظومة الروسية إلى مصر، ودخولها للخدمة العام الجاري.

وتمكنت RT من الوصول لأحد المصادر المتخصصة في الشؤون العسكرية، والذي أكد بدوره حصول مصر على المنظومة أواخر العام الماضي، مشيرا إلى أن مصر حصلت بالفعل على 4 بطاريات من المنظومة الروسية ومن المتوقع زيادة العدد.

وأشار المصدر إلى أن مصر حصلت على منظومة "إس-300 في إم" والمعروفة باسم "أنتي-2500" وهي نسخة معدة للتصدير.

وكان مسؤول في الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، أكد في وقت سابق التزام بلاده بتنفيذ العقد المتعلق بتوريد منظومة "إس-300" الصاروخية للدفاع الجوي لمصر في الموعد المتفق عليه العام الماضي.

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وأكد أيضا مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري-التقني فلاديمير كوجين أن روسيا قد وردت في عام 2017 لمصر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "أنتي-2500".

وتستطيع "أنتي-2500" في آن واحد ضرب 24 هدفا جويا أو 16 صاروخا باليستيا تطير بسرعة تصل إلى 4500 متر في الثانية ومن مسافة 250 كيلومترا.

وتستخدم منظومة "أنتي – 2500" الروسية للدفاع الجوي لتدمير الطائرات الحديثة والواعدة التابعة للطيران التكتيكي والاستراتيجي، بما فيها تلك التي صنعت باستخدام تكنولوجيا التخفي (ستيلز) من الرادار، وكذلك لتدمير الصواريخ الباليستية متوسطة المدى والصواريخ التكتيكية قصيرة المدى والصواريخ المجنحة وطائرات الكشف الراداري والتوجيه وطائرات الاستطلاع وطائرات التشويش.

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المصدر: RT + وكالات